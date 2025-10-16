AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE reagiert am Vormittag positiv

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 13,31 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 13,31 EUR. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,35 EUR. Mit einem Wert von 13,29 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 10.559 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Am 17.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,71 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 25,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (8,45 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 36,51 Prozent wieder erreichen.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,178 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,33 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 137,41 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,714 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

