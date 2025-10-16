DAX24.119 -0,3%Est505.602 -0,1%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin94.906 -0,2%Euro1,1658 +0,1%Öl62,36 -0,2%Gold4.231 +0,5%
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneins -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Drägerwerk, TSMC, ABB im Fokus
Merck-Aktie dreht dennoch ins Minus: Vor neuer Wachstumsphase - für weiteres Wachstum gut gerüstet
Ölpreise steigen - Indien will Kauf von günstigem Öl aus Russland stoppen
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE reagiert am Vormittag positiv

16.10.25 09:22 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE reagiert am Vormittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 13,31 EUR.

Aktien
AIXTRON SE
13,30 EUR 0,12 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 13,31 EUR. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,35 EUR. Mit einem Wert von 13,29 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 10.559 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Am 17.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,71 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 25,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (8,45 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 36,51 Prozent wieder erreichen.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,178 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,33 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 137,41 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,714 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
13.10.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
08.10.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
24.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
02.05.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.10.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
08.10.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
24.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

