AKTIE IM FOKUS 2: Pernod Ricard legen stark zu - EuroStoxx-Verbleib möglich

28.08.25 10:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Pernod Ricard S.A.
107,00 EUR 8,36 EUR 8,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
5.405,1 PKT 12,0 PKT 0,22%
Charts|News|Analysen

(neu: Kursentwicklung, mehr zur Geschäftsentwicklung, möglicher EuroStoxx-Verbleib)

PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Pernod Ricard haben am Donnerstag nach der Veröffentlichung von Jahreszahlen ihre jüngste Erholung mit deutlichen Kursgewinnen fortgesetzt. Die Zahlen untermaueren die Hoffnungen vieler Anleger auf perspektivische Geschäftserholung. Mit in der Spitze 107,45 Euro kletterten sie auf den höchsten Stand seit Anfang Februar. Etwas darunter gewannen sie zuletzt 7,8 Prozent auf 106,75 Euro. Im EuroStoxx 50 waren sie der stärkste Wert.

Die Kurserholung seit diesem Sommer gewinnt damit deutlich an Kontur. Die steile, über zwei Jahre dauernde Talfahrt, während der sich der Kurs mehr als halbiert hatte, scheint beendet.

Ein mauer Konsum in China und den USA hatte den Spirituosenhersteller zwar belastet. Dennoch hätten die Franzosen die Ergebniserwartungen übertroffen, schrieb Edward Mundy vom Investmenthaus Jefferies. Im Aktienkurs sei eine Menge Unsicherheit bereits eingepreist. Dem Unternehmen zufolge dürfte die Nachfrage in der zweiten Hälfte des neuen Geschäftsjahres wieder anziehen, da Handelsbeschränkungen in Schlüsselmärkten wie China nachließen.

Pernod Ricard galt bislang als einer der Kandidaten für einen Abstieg aus dem EuroStoxx 50 im September, wie Index-Experte Pankaj Gupta von JPMorgan erst vor zwei Tagen schrieb. Wirklich sicher sei dies allerdings noch nicht. Mit dem aktuellen Kursanstieg könnten nun die Chancen für auf einen Verbleib im Eurozonen-Leitindex steigen./ajx/mis

