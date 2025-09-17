Pernod Ricard Aktie
Marktkap. 22,45 Mrd. EURKGV 21,68 Div. Rendite 3,71%
WKN 853373
ISIN FR0000120693
Symbol PDRDF
Pernod Ricard Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Nach einem schwierigen ersten Geschäftsquartal (per Ende September) dürften sich beim Spirituosenkonzern ab dem zweiten Geschäftsquartal Anzeichen einer Erholung zeigen, schrieb Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit zunehmendem Vertrauen in das Wachstum der Franzosen sei mit einer Aufwertung der Aktie zu rechnen./rob/edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 05:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 05:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Pernod Ricard Buy
|Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
89,04 €
|Abst. Kursziel*:
40,39%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
89,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,60%
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
112,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
