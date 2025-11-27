DAX23.797 +0,3%Est505.661 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,2%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.478 +0,6%Euro1,1585 -0,1%Öl63,19 +0,2%Gold4.152 -0,3%
MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Puma haussieren mit Übernahmespekulationen

27.11.25 13:43 Uhr
DOW JONES--Mit kleinen Gewinnen zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Donnerstagmittag. Wegen Thanksgiving in den USA verläuft das Geschäft erwartungsgemäß ruhig. Viele Marktteilnehmer in den USA dürften den Feiertag für ein verlängertes Wochenende nutzen. Übergeordnet ist die Stimmung weiter positiv, weil die Zinssenkungsfantasie in den USA intakt ist. Der sehr schwache Chicago-Einkaufsmanagerindex für November lieferte am Vortag der US-Notenbank ein weiteres Argument, am 10. Dezember die Zinsen zu senken. Die Deutsche Bank rechnet derweil in ihrem Jahresausblick im kommenden Jahr mit etwa 80 Zinssenkungen rund um den Globus.

Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 23.786 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notiert praktisch unverändert. An den Anleihemärkten geben die Kurse etwas nach, die Renditen steigen also. In Belgien hat sich der Anstieg i der Verbraucherpreise im November auf 2,4 von 2,0 Prozent beschleunigt. Der Euro zeigt sich mit Niveaus von 1,1587 Dollar wenig verändert.

Der am Vormittag gemeldete GfK-Konsumklimaindikator verpufft impulslos. Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich zum Jahresende stabilisiert, der Index ist nah an der Prognose ausgefallen. Auch neue Daten zur Wirtschaftsstimmung im November in der Eurozone bewegen nicht, auch sie liegen nah an den Erwartungswerten.

Übernahmespekulation treibt Puma

Steil nach oben um 13,6 Prozent geht es für die Puma-Aktie. Hintergrund ist wieder aufkommende Übernahmefantasie. Laut einem Bericht von Bloomberg soll es Interessenten aus Asien geben, genannt werden Anta Sports, daneben auch Lin Ning und Asics. Angesichts des Kurssturzes der Aktie und der nun günstigen Bewertungen sei dies nicht unplausibel, heißt es im Handel. Adidas zeigen sich wenig beeindruckt von der Spekulation, das Papier legt um 0,3 Prozent zu.

Größter DAX-Gewinner ist die Aktie der Deutschen Börse, sie gewinnt 4,3 Prozent. Treiber ist eine Kaufempfehlung von JP Morgan. Nach dem Kursverfall sei die Aktie in der Zwischenzeit günstig bewertet. Die Analysten rechnen mit besseren Zeiten im kommenden Jahr.

Neue Geschäftszahlen von Remy Cointreau sind besser ausgefallen als erwartet. Das treibt die Aktie um 3,8 Prozent nach oben. Im Sog legen Pernod Ricard und Campari um bis zu 2,5 Prozent zu.

OHB schießen bei großen Umsätzen um 13,5 Prozent nach oben. Im Handel wird über hohe Aufträge und einen möglichen Umsatzschub bei dem Raumfahrtunternehmen spekuliert. Bei einem Treffen des Ministerrats der europäischen Raumfahrtbehörde (ESA) ging es zuletzt um die Verteilung von 22 Milliarden Euro.

