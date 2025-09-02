DAX 23.881 +0,6%ESt50 5.530 +0,4%Top 10 Crypto 15,56 -2,2%Dow 46.291 -0,1%Nas 22.559 -0,1%Bitcoin 96.156 -1,3%Euro 1,1749 +0,2%Öl 67,16 -0,7%Gold 3.845 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX letztlich fester -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Rüstungsaktien, Etsy und Shopify im Fokus
Top News
Indexfonds unter der Lupe: Diese unscheinbaren Fallen lauern bei ETFs Indexfonds unter der Lupe: Diese unscheinbaren Fallen lauern bei ETFs
Webinar mit Wieland Staud: Wall Street, DAX und Gold - so bist Du für die Jahresendrally bereit Webinar mit Wieland Staud: Wall Street, DAX und Gold - so bist Du für die Jahresendrally bereit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pernod Ricard Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
82,52 EUR -1,14 EUR -1,36 %
STU
77,33 CHF -7,23 CHF -8,55 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 20,98 Mrd. EUR

KGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 853373

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120693

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PDRDF

Jefferies & Company Inc.

Pernod Ricard Buy

18:16 Uhr
Pernod Ricard Buy
Aktie in diesem Artikel
Pernod Ricard S.A.
82,52 EUR -1,14 EUR -1,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard in einem Ausblick auf die Umsatzzahlen des ersten Geschäftsquartals 2025/26 am 16. Oktober von 125 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy erwartet laut einer am Montagabend vorgelegten Studie, dass der Spirituosenhersteller einen schwierigen Jahresauftakt hatte. Der Umsatz im ersten Quartal dürfte um 8,4 Prozent gesunken sein. Der Aktienkurs spiegele zugleich bereits eine verhaltene Erholung in diesem Geschäftsjahr wider./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 15:58 /

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 15:58 /

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pernod Ricard Buy

Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
83,18 €		 Abst. Kursziel*:
44,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
82,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,42%
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

18:16 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Pernod Ricard Neutral UBS AG
18.09.25 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.25 Pernod Ricard Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.25 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

finanzen.net Experten-Meinungen So schätzen die Analysten die Zukunft der Carl Zeiss Meditec-Aktie ein So schätzen die Analysten die Zukunft der Carl Zeiss Meditec-Aktie ein
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels im Plus
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Nachmittag ins Minus
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags fester
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX steigt nachmittags
finanzen.net Freundlicher Handel: TecDAX liegt am Dienstagmittag im Plus
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX mittags in der Gewinnzone
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Handelsstart
PR Newswire ZEISS showcases expansion of ophthalmic care options creating industry-leading workflow solutions; marks new refractive and cataract milestones
PR Newswire ZEISS showcases expansion of ophthalmic care options creating industry-leading workflow solutions; marks new refractive and cataract milestones
PR Newswire ZEISS showcases expansion of ophthalmic care options creating industry-leading workflow solutions; marks new refractive and cataract milestones
PR Newswire ZEISS showcases expansion of ophthalmic care options creating industry-leading workflow solutions; marks new refractive and cataract milestones
PR Newswire ZEISS showcases comprehensive workflow for full spectrum of retina care at EURETINA
PR Newswire ZEISS showcases comprehensive workflow for full spectrum of retina care at EURETINA
PR Newswire ZEISS showcases comprehensive workflow for full spectrum of retina care at EURETINA
PR Newswire ZEISS showcases comprehensive workflow for full spectrum of retina care at EURETINA
RSS Feed
Carl Zeiss Meditec AG zu myNews hinzufügen