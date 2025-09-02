Pernod Ricard Aktie
Marktkap. 20,98 Mrd. EURKGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373
ISIN FR0000120693
Symbol PDRDF
Pernod Ricard Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard in einem Ausblick auf die Umsatzzahlen des ersten Geschäftsquartals 2025/26 am 16. Oktober von 125 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy erwartet laut einer am Montagabend vorgelegten Studie, dass der Spirituosenhersteller einen schwierigen Jahresauftakt hatte. Der Umsatz im ersten Quartal dürfte um 8,4 Prozent gesunken sein. Der Aktienkurs spiegele zugleich bereits eine verhaltene Erholung in diesem Geschäftsjahr wider./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 15:58 /
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 15:58 /
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pernod Ricard Buy
|Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
83,18 €
|Abst. Kursziel*:
44,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
82,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,42%
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|18:16
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|18.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:16
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|18.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:16
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|29.08.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|14.04.25
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|20.12.24
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|27.11.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|17.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.08.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets