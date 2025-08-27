DAX24.064 +0,1%ESt505.405 +0,2%Top 10 Crypto16,05 +0,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.943 +1,5%Euro1,1657 +0,1%Öl67,75 -0,1%Gold3.395 -0,1%
DAX um Nulllinie -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Li Auto, Clara Technologies, Commerzbank, UniCredit, STADA, Pernod Ricard im Fokus
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Pernod Ricard auf 'Sector Perform' - Ziel 120 Euro

28.08.25 11:04 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Ergebnisse der Franzosen seien einen Hauch besser als gedacht, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag nach den Zahlen. Der Ausblick sei allerdings schwach./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:01 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:01 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

