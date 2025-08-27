ANALYSE-FLASH: RBC belässt Pernod Ricard auf 'Sector Perform' - Ziel 120 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Ergebnisse der Franzosen seien einen Hauch besser als gedacht, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag nach den Zahlen. Der Ausblick sei allerdings schwach./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:01 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:36
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|10:36
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:36
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:36
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|08.07.2025
|Pernod Ricard Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.2025
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|01.07.2025
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:36
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|10:36
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.2025
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|14.07.2025
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|11.07.2025
|Pernod Ricard Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2025
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|20.12.2024
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|27.11.2024
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|18.10.2024
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|17.10.2024
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
