ANALYSE-FLASH: RBC belässt Pernod Ricard auf 'Sector Perform' - Ziel 120 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Ergebnisse der Franzosen seien einen Hauch besser als gedacht, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag nach den Zahlen. Der Ausblick sei allerdings schwach./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:01 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:01 / EDT

