AKTIE IM FOKUS: Adobe-Aktie droht nach Rücktritt des Chefs Tief seit 2019

NEW YORK (dpa-AFX) - Überraschend schwache Umsätze von Adobe und das baldige Ausscheiden des Chefs Shantanu Narayen könnten den Kurs des US-Softwarekonzerns am Freitag auf ein mehrjähriges Tief drücken. Im vorbörslichen Handel sackten die Aktien um acht Prozent auf gut 248 US-Dollar ab. Bei einem Abrutschen unter 244,28 Dollar würden sie auf den tiefsten Stand seit 2019 fallen.

Bei Adobe steht nach vielen Jahren ein Chefwechsel an. Narayen (62) wird nach Aussage des Unternehmens zurücktreten, sobald ein Nachfolger gefunden ist. Narayen war bereits 1998 zur Adobe gekommen und führt das Unternehmen seit Dezember 2007. Der Manager wird aber Verwaltungsratsvorsitzender bleiben.

Auf diese Ankündigung reagierte Analyst Saket Kalia von der Barclays Bank mit den Worten: "Narayens Führung bei Adobe war beispielhaft". Narayen habe Adobe zu einem der größten Anbieter von Abo-Software per Internet und Cloud gemacht. Angesichts der zurückliegenden Kursverluste der Aktie sei der Schritt aber auch verständlich, so der Analyst. Seit den Hochs über 600 Dollar vor zwei Jahren hat sich der Adobe-Kurs mehr als halbiert.

Dass Narayen Vorsitzender bleibt, könnte laut Kalia auf größere Veränderungen im Unternehmen hindeuten. Die Suche nach einem neuen Chef werde Monate dauern und dessen Einarbeitung weitere Monate. In dieser Zeit das Geschäftsmodell zu modernisieren, sei zwar nicht unmöglich; bei einem jährlich wiederkehrenden Umsatz von mehr als 25 Milliarden Dollar werde dies aber Zeit beanspruchen. "Aus diesem Grund treten wir nun an die Seitenlinie", so Kalia, der die Aktien von "Overweight" auf "Equal-weight" abstufte./bek/niw/jha/