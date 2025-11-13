DAX24.046 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.949 -2,0%Bitcoin86.724 -1,0%Euro1,1646 +0,5%Öl63,12 +0,7%Gold4.198 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Siemens 723610 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 RENK RENK73 Bayer BAY001 RWE 703712 Novo Nordisk A3EU6F Highland Critical Minerals A4193E Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Dow leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Rätsel um die Microsoft-Aktie: Warum fällt der Tech-Riese trotz starker Quartalszahlen? Rätsel um die Microsoft-Aktie: Warum fällt der Tech-Riese trotz starker Quartalszahlen?
Kryptokurse am Donnerstagnachmittag Kryptokurse am Donnerstagnachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten

AKTIE IM FOKUS: Ausblick treibt Cisco an - Rekord aus Dotcom-Zeiten rückt näher

13.11.25 17:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Cisco Inc.
66,30 EUR 2,50 EUR 3,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
47.787,8 PKT -467,1 PKT -0,97%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein optimistischer Ausblick hat am Donnerstag den Titeln von Cisco in einem schwachen Marktumfeld mit steigenden Kursen ein Eigenleben beschert. Während Technologiewerte weiter verkauft wurden, setzten sich die Titel des Netzwerkausrüsters im Dow Jones Industrial mit einem Anstieg um 4,4 Prozent an die Spitze. In der Spitze näherten sie sich mit 79,50 US-Dollar erstmals seit dem Jahr 2000 wieder der 80-Dollar-Marke. Zum damaligen Rekord von 82 Dollar fehlt den Aktien nicht mehr viel.

Wer­bung

Cisco blickt nach einem überraschend gut verlaufenen ersten Geschäftsquartal schon früh im Geschäftsjahr positiver auf das Jahresergebnis. Der Umsatz dürfte 2025/26 bei 60,2 bis 61 Milliarden US-Dollar liegen, hatte das Unternehmen am Mittwoch nach New Yorker Börsenschluss mitgeteilt. Zuvor hatte Cisco 59 bis 60 Milliarden Dollar angepeilt. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie geht das Unternehmen nun von etwas mehr aus als bisher.

Analyst Ingo Wermann von der DZ Bank attestierte dem Netzwerkausrüster einen "Geschäftjahresauftakt, der Freude bereitet". Er sprach von einem sehr guten Start, mit übertroffenen Markterwartungen und zahlreichen aufgestellten Rekorden. In der Folge lobte der Experte, dass bereits nach dem ersten Quartal die Ziele für das Gesamtjahr angehoben worden seien.

JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee schrieb, der Ausblick strahle Zuversicht in den Schlüsselbereichen der Anleger aus. Er war sich mit seinem Kollegen Tal Liani von der Bank of America einig, dass unter anderem die Geschäfte im KI-Bereich für die positive Überraschung zuständig waren. Am Markt hieß es, Cisco mache Fortschritte bei dem Bestreben, mehr vom Künstliche-Intelligenz-Kuchen abzubekommen. "Die Strategie im Netzwerkbereich funktioniert", schrieb Liani.

Wer­bung

Eine gute Entwicklung der Aktien seit August 2024 hat es ermöglicht, dass bei Cisco wieder Kurse aus der Zeit der Dotcom-Blase erreicht wurden. Vor drei Monaten hatten sie schon den höchsten Stand seit April 2000 erreicht und nun liegen sie auf dem Niveau aus dem März des Millennium-Jahres - der Monat, in dem die Blase platzte. Cisco war damals vom 82-Dollar-Rekord mit in die Tiefe gerissen worden./tih/jsl/he

In eigener Sache

Übrigens: Cisco und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Cisco

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cisco

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Cisco Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Cisco Inc.

DatumRatingAnalyst
13.02.2025Cisco NeutralUBS AG
22.09.2023Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco OutperformCredit Suisse Group
16.09.2021Cisco BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco OutperformCredit Suisse Group
16.09.2021Cisco BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2021Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2021Cisco OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
13.02.2025Cisco NeutralUBS AG
18.05.2023Cisco NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.08.2021Cisco NeutralCredit Suisse Group
10.02.2021Cisco NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2020Cisco NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.05.2013Cisco Systems verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2013Cisco Systems verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2011Cisco Systems verkaufenRaiffeisen Centrobank AG
11.08.2011Cisco Systems underperformRBC Capital Markets
23.05.2011Cisco Systems verkaufenRaiffeisen Centrobank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cisco Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen