Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
AKTIE IM FOKUS: Deutz schnellen auf hoch seit sechs Jahren

07.08.25 11:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
8,46 EUR 0,97 EUR 12,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein robustes zweites Quartal des Motorenbauers DEUTZ in einem schwierigen Umfeld hat dem Aktienkurs am Donnerstag den höchsten Stand seit Juli 2019 beschert. In der Spitze ging es um fast 13 Prozent nach oben - nach einem Kursanstieg von fast 87 Prozent allein seit Jahresbeginn. Die Papiere zählen damit 2025 zu den Spitzenwerten im SDAX der kleineren Börsentitel.

Deutz hat im zweiten Quartal spürbar mehr erwirtschaftet. Der Umsatz kletterte um fast ein Viertel auf gut 518 Millionen Euro. Die Kölner machten auch beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) Fortschritte, das um fast ein Sechstel anzog. Konzernchef Sebastian Schulte bestätigte wie erwartet die Jahresprognose auch dank des gestiegenen Auftragseingangs. Dieser legte um fast ein Drittel zu.

Die Experten der Investmentbank Oddo BHF sprachen von einem respektablen Quartalsbericht. Das bereinigte operative Ergebnis liege um vier Prozent über der Konsensschätzung. Das Unternehmen habe profitabler agiert als angenommen. In einem alles in allem schwierigen Umfeld zeige sich Deutz widerstandsfähig, denn im Vergleich zum Vorquartal habe sich die geschäftliche Lage verbessert./bek/men/jha/

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu DEUTZ AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.2025DEUTZ BuyWarburg Research
03.06.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
05.05.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
30.04.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.2025DEUTZ BuyWarburg Research
03.06.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
05.05.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
30.04.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.11.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.02.2020DEUTZ VerkaufenDZ BANK
07.11.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
24.10.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
10.07.2019DEUTZ verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
21.02.2017DEUTZ VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen