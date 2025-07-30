AKTIE IM FOKUS: Deutz schnellen auf hoch seit sechs Jahren
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein robustes zweites Quartal des Motorenbauers DEUTZ in einem schwierigen Umfeld hat dem Aktienkurs am Donnerstag den höchsten Stand seit Juli 2019 beschert. In der Spitze ging es um fast 13 Prozent nach oben - nach einem Kursanstieg von fast 87 Prozent allein seit Jahresbeginn. Die Papiere zählen damit 2025 zu den Spitzenwerten im SDAX der kleineren Börsentitel.
Deutz hat im zweiten Quartal spürbar mehr erwirtschaftet. Der Umsatz kletterte um fast ein Viertel auf gut 518 Millionen Euro. Die Kölner machten auch beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) Fortschritte, das um fast ein Sechstel anzog. Konzernchef Sebastian Schulte bestätigte wie erwartet die Jahresprognose auch dank des gestiegenen Auftragseingangs. Dieser legte um fast ein Drittel zu.
Die Experten der Investmentbank Oddo BHF sprachen von einem respektablen Quartalsbericht. Das bereinigte operative Ergebnis liege um vier Prozent über der Konsensschätzung. Das Unternehmen habe profitabler agiert als angenommen. In einem alles in allem schwierigen Umfeld zeige sich Deutz widerstandsfähig, denn im Vergleich zum Vorquartal habe sich die geschäftliche Lage verbessert./bek/men/jha/
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.06.2025
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|03.06.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|05.05.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.04.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
