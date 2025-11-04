AKTIE IM FOKUS: Elmos Semiconductor profitieren von angehobenem Cashflow-Ziel
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das angehobene Ziel für den freien Barmittelzufluss (FCF) und eine unverändert positive Auftragsentwicklung haben der Aktie von Elmos (Elmos Semiconductor) Semiconductor am Dienstag Auftrieb gegeben. Das Papier des Chipherstellers gewann kurz nach dem Handelsstart 4,8 Prozent auf 83,30 Euro und machte damit seine Verluste der vergangenen zwei Handelstage nahezu wett.
Ein Händler sprach von einem "insgesamt positiven bis gemischten Zahlenwerk". So hätten die wichtigsten Kennziffern im dritten Quartal etwas unter den Konsensschätzungen gelegen, die Margen aber seien okay. Denn dass Elmos seine Margenprognose für 2025 an das untere Ende der bislang angegebenen Spanne angepasst habe, sei vom Konsens weitgehend erwartet worden.
Positiv sei vor allem, dass Elmos sein FCF-Ziel für das laufende Jahr deutlich um 3 Prozentpunkte angehoben habe. Das signalisiere "Zuversicht in die Normalisierung des Auftragseingangs und in ein starkes viertes Quartal"./ck/zb
