AKTIE IM FOKUS: Elmos Semiconductor sehr stark - Cashflow-Ziel wird honoriert
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Elmos Semiconductor haben sich am Dienstag nach Quartalszahlen mit hohen Kursgewinnen positiv vom insgesamt schwachen Gesamtmarkt abgesetzt. Am Vormittag legten die Titel des Halbleiter-Unternehmens um 9,6 Prozent auf 87,10 Euro zu und festigten damit den ersten Platz im SDAX. Der Nebenwerteindex verlor zeitgleich 1,6 Prozent.
Auftrieb gaben dem Unternehmen, das Chips vor allem für die Autoindustrie entwickelt, ein höheres Ziel für den freien Barmittelfluss (FCF) und eine unverändert positive Auftragsentwicklung. Charttechnisch zeichnet sich nun ein Ausbruch aus der jüngsten Seitwärtsphase seit Ende September ab, in der sich der Kurs in etwa zwischen 79 und 86 Euro bewegt hatte. Elmos kosten nun wieder so viel wie zuletzt Mitte August.
Ein Händler sprach von einem "insgesamt positiven bis durchwachsen ausgefallenen Zahlenwerk". So hätten die wichtigsten Kennziffern im dritten Quartal etwas unter den Konsensschätzungen gelegen, die Margen aber seien "okay". Das vom Unternehmen für das laufende Jahr deutlich erhöhte FCF-Ziel signalisiere "Zuversicht in die Normalisierung des Auftragseingangs und in ein starkes viertes Quartal".
Die Ergebnisse hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, wobei die operative Marge (Ebit) positiv überrascht habe, hieß es vom Bankhaus Metzler zum Quartalsbericht. Verbesserungen am Profitabilitäts- und Cashflow-Profil sollten die Bewertung der Aktien künftig stützen, schrieb Analyst Veysel Taze./ajx/bek/mis
