AKTIE IM FOKUS: Hannover Rück auf Tradegate schwach - Zahlen enttäuschen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Enttäuschungen im Zahlenwerk der Hannover Rück haben am Dienstag vorbörslich die Aktie des weltweit drittgrößten Rückversicherers belastet.
Sie gab auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss 1,4 Prozent auf 261,80 Euro nach. Ein Händler verwies darauf, dass etwa beim operativen Quartalsergebnis mehr erwartet worden sei.
Jefferies-Analyst Philip Kett verwies zudem darauf, dass vom Leben-Rückversicherungsgeschäft deutlich mehr erwartet worden sei und der Dax-Konzern (DAX) in diesem Segment nicht zum ersten Mal enttäuscht habe./ck/stk
Nachrichten zu Hannover Rück
Analysen zu Hannover Rück
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.2025
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.2025
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.03.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|06.02.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|29.01.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|12.06.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|28.01.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|19.09.2024
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.2024
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
