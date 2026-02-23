AKTIE IM FOKUS: Jost Werke geraten unter Druck wegen Kapitalerhöhung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kapitalerhöhung hat am Dienstag die Aktien der JOST Werke nachbörslich stark unter Druck gesetzt. Auf der Plattform Tradegate verloren sie zunächst bis zu 8 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Zuletzt wechselten sie dann mit 62 Euro den Besitzer, was 5,2 Prozent unter dem offiziellen Handel war. Dieser hatte auf Xetra mit 65,40 Euro schon mit einem Minus von 0,8 Prozent geendet. In den Tagen zuvor hatten die Papiere mit 67,80 Euro ein Rekordhoch verbucht.

Diesen Zeitpunkt nutzt das Unternehmen nun, um sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld für das Strategieprogramm "Ambition 2030" zu beschaffen. Das Grundkapital soll durch die Ausgabe von bis zu 1,49 Millionen neuen Aktien auf bis zu zehn Prozent erhöht werden. Die neuen Anteile sollen nur institutionellen Anlegern im Wege eines beschleunigten Verfahrens angeboten werden./tih/jha/