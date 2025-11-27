AKTIE IM FOKUS: Mögliche Übernahme von Allfunds belastet Deutsche Börse kaum
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Börse (Deutsche Börse) haben am Donnerstag nur verhalten negativ auf eine etwaige Übernahme der niederländischen Finanzvertriebsplattform Allfunds Group reagiert. Zuletzt lagen Deutsche Börse mit 3,2 Prozent bei 228,30 Euro im Plus. Vor ersten Spekulationen am Markt über ein solches Geschäft hatten Deutsche Börse mit 4 Prozent im Plus gelegen.
Allfunds-Aktien schnellten hingegen in Amsterdam um mehr als 20 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang 2023. Ein Händler wies darauf hin, dass es sich bei einem Zustandekommen einer Übernahme aus Sicht der Deutschen Börse um ein eher kleineres Geschäft handele. Der Börsenwert von Allfunds von rund 4,4 Milliarden Euro mache lediglich etwa ein Zehntel der Marktkapitalisierung des deutschen Börsenbetreibers aus. Auch habe es in der Vergangenheit bereits Spekulationen über eine Kaufofferte gegeben./bek/he
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
Analysen zu Deutsche Börse AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.2025
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.2025
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
