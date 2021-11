AKTIE IM FOKUS: Rekorde bei Apple, Microsoft und Alphabet dank Nvidia-Zahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Dank überraschend gut laufender Geschäfte bei NVIDIA ist die US-Technologiebranche wieder im Rekordmodus. An diesem Donnerstag erklommen nicht nur die Aktien von Nvidia, sondern auch der Branchenindex NASDAQ 100 sowie die Papiere von Apple und Microsoft und die C-Aktien der Google-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) Höchststände.

Die hohe Nachfrage nach seinen Chips für Rechenzentren und Computerspiele beschert dem Halbleiter-Spezialisten Nvidia kräftige Zuwächse. Es könnte kaum besser laufen für das Unternehmen, schrieb der Experte Stacy Rasgon vom Analysehaus Bernstein Research. Das Kerngeschäft rund um Grafikarten für Gamer sowie die Nachfrage durch Datenzentren entwickelten sich stark./la/ngu