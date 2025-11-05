AKTIE IM FOKUS: Vonovia auf Erholungskurs
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die zuletzt unter Druck geratenen Aktien von Vonovia (Vonovia SE) könnten nach der Quartalsbilanz des Unternehmens am Mittwoch zu einer Erholung ansetzen.
Im vorbörslichen Handel auf Tradegate legte der Kurs um gut zwei Prozent zu auf 26,18 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss am Vortag. Die Papiere waren im Vorfeld der Quartalszahlen von über 28 Euro auf unter 26 Euro gefallen.
Analyst Neil Green von JPMorgan attestierte der Immobiliengesellschaft ein solides Ergebnisziel für das laufende Jahr. Zudem lägen die Wachstumsziele für das bereinigte operative Ergebnis (Ebt) 2026 über seinen Annahmen.
Auch die Aussagen zur Bewertung des Portfolios seien positiv, so der Experte in einer ersten Einschätzung./bek/stk
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Vonovia SE
Analysen zu Vonovia SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|09.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.07.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|03.04.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|19.03.2025
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underweight
|Barclays Capital
|06.11.2024
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2024
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen