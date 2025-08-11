DAX24.012 -0,3%ESt505.324 -0,2%Top 10 Crypto16,48 +0,5%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.162 -0,1%Euro1,1605 -0,1%Öl66,78 +0,1%Gold3.346 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Apple 865985 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Grün - Nikkei steigt auf Rekordhoch -- Commerzbank, Hannover Rück, Plug Power, BigBear.ai im Fokus
Top News
Bayer-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht Bayer-Aktie Hold in jüngster Analyse Bayer-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht Bayer-Aktie Hold in jüngster Analyse
Hannover Rück-Aktie dennoch schwächer: Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet Hannover Rück-Aktie dennoch schwächer: Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

AKTIEN IM FOKUS 2: Hannover Rück nach Zahlen schwach - Munich Re geben mit nach

12.08.25 11:37 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
258,20 EUR -7,20 EUR -2,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
559,80 EUR -8,60 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Neu: mehr Details und Analysten)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Enttäuschungen im Zahlenwerk der Hannover Rück haben am Dienstag die Aktie des weltweit drittgrößten Rückversicherers auf ein Tief seit Anfang April geschickt. Nach Verlusten in der vergangenen Woche, als Konkurrentin Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) Preisrückgänge bei erneuerten Verträgen bekannt gab und damit auch die Branche belastete, ging es nun noch etwas weiter abwärts.

Wer­bung

Am späteren Vormittag verlor das Papier als schwächster Wert im kaum veränderten DAX 2,5 Prozent auf 259,00 Euro. Munich Re verloren im Gefolge weitere 1,4 Prozent auf 559,00 Euro.

JPMorgan-Analyst Kamran Hossain hob die bestätigten Jahresziele positiv hervor. Er bemängelte aber etwas das operative Ergebnis (Ebit) des zweiten Quartals, das 5 Prozent unter der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten durchschnittlichen Analystenschätzung gelegen habe.

Das Rückversicherungsgeschäft im Bereich Schaden und Unfall (P&C) ist laut Hossain weitgehend wie erwartet ausgefallen. Die Großschäden dort hätten unter dem Budget gelegen, sie seien aber mit 211 Millionen Euro deutlich höher als von ihm beziffert ausgefallen. Die Sparte Leben & Krankenrückversicherung (L&H) indes habe die Erwartungen verfehlt, schrieb er. Und laut Analyst Philip Kett vom Investmenthaus Jefferies ist dies obendrein "nicht das erste Mal" der Fall gewesen.

Wer­bung

Hauptgrund für das Verfehlen der Ebit-Erwartung seien die Kapitalerträge wegen realisierter Verluste in Höhe von 76 Millionen Euro im zweiten Quartal gewesen, erklärte Analyst Mandeep Jagpal von der kanadischen Bank RBC. Obendrein habe die Wechselkursentwicklung die meisten Sparten belastet. Der Bereich L&H sei außerdem durch eine weitere Schadenkomponente im chinesischen Geschäft mit Krankenrückversicherungen beeinträchtigt worden.

Selbst nach dem Kursrückgang der Hannover-Re-Aktie infolge der Neuigkeiten von Munich Re am vergangenen Freitag sind die aktuell weiteren Kursverluste für den RBC-Experten Jagpal nicht überraschend, da die Titel im Vergleich mit anderen Branchenwerten immer noch mit einer 30-prozentigen Prämie gehandelt würden./ck/tih/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
11.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.06.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen