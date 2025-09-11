DAX23.714 ±0,0%ESt505.394 +0,1%Top 10 Crypto16,28 +1,1%Dow46.033 -0,2%Nas22.089 +0,2%Bitcoin98.204 -0,2%Euro1,1724 -0,1%Öl67,45 +1,7%Gold3.652 +0,5%
AKTIEN IM FOKUS: Rückversicherer erholt nach UBS-Empfehlung für Hannover Rück

12.09.25 14:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
248,80 EUR 6,20 EUR 2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
529,60 EUR 4,60 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SCOR SE Prov. Regpt.
27,62 EUR 0,10 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
142,80 CHF 2,20 CHF 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den zuletzt schwachen Aktien der Hannover Rück haben Anleger am Freitag zugegriffen. Sie orientierten sich dabei an einer Kaufempfehlung der Schweizer Großbank UBS, die Analyst Will Hardcastle wegen der in seinen Augen günstigen Bewertung der Papiere aussprach.

Nachdem die Titel des Rückversicherers am Vortag auf ein erneutes Tief seit April gefallen waren, ging es am frühen Freitagnachmittag um 3,2 Prozent nach oben. Sie lagen damit an der DAX-Spitze.

Versicherungswerte standen europaweit auf der Gewinnerseite, vor allem Rückversicherer. Der Kurs der Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) stieg um 1,3 Prozent. Der Chartverlauf sieht bei dem deutschen Hannover-Rück-Konkurrenten, dessen Aktien zuletzt ebenfalls auf ein Tief seit April gefallen waren, mit zuletzt herben Verlusten ähnlich aus. In der Schweiz bewegten sich Swiss Re am Freitag ebenfalls mit 1,2 Prozent im Plus und Scor (SCOR SE Prov Regpt) gewannen in Paris 1,9 Prozent an Wert.

Die Aktie von Hannover Rück sei sowohl 2024 als auch seit Anfang 2025 anderen Branchentiteln hinterhergehinkt, lautet das Kernargument von Hardcastle. Am Vortag war auch das Jahresplus dr Hannoveraner egalisiert worden. Durch den Anstieg am Freitag beträgt es nun wieder gut drei Prozent. Munich und Swiss Re stehen mit 8,5 bis neun Prozent besser da, obwohl auch ihre Jahresgewinne in den vergangenen Wochen deutlich geschrumpft waren.

Der Analyst geht davon aus, dass sich die Ertragsstabilität der Hannoveraner im aktuellen Preisumfeld der Branche letztlich auszahlen wird. Der Preiszyklus sei schwach, doch genau in diesen Zeiten könne Hannover Rück glänzen. Mit der Aktie bekämen Anleger eine gewisse Qualität, während die Bewertung im Vergleich zum Sektor auf dem niedrigsten Niveau seit fünf Jahren angekommen sei.

Vor dem Hintergrund seiner Erwartungen an die Versicherungspreise äußerte sich Hardcastle am Freitag in einer separaten Branchenstudie auch zum ganzen Rückversicherungssektor, in dem er Hannover Rück nun als bevorzugten Wert bezeichnet. Ansonsten behält er für Swiss Re seine Kaufempfehlung bei und bleibt für Munich Re und Scor bei seinem neutralen Votum.

Hardcastle geht zwar weiterhin davon aus, dass die Sektorrenditen im Jahr 2026 die Kapitalkosten übersteigen werden. Die Spanne dürfte sich seiner Einschätzung nach jedoch verringern und Wachstumsmöglichkeiten seltener werden. Vor diesem Hintergrund glaubt er, dass Kapitalmanagement zu einem entscheidenden Unterscheidungsmerkmal werden./tih/niw/mis

