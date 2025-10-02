Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft macht am Donnerstagnachmittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 553,20 EUR.
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 553,20 EUR. Bei 554,00 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 552,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 79.916 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.
Am 24.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 615,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 457,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 21,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 22,06 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 581,50 EUR.
Am 08.08.2025 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 15,94 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 12,16 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 17,53 Mrd. EUR, gegenüber 17,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,27 Prozent präsentiert.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 47,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
