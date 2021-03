S&T zahlt wieder Dividende

Aktien in diesem Artikel S&T 21,66 EUR

Für 2020 sollen die Anteilseigner 30 Cent je Aktie bekommen, nachdem die Zahlung für das Jahr davor wegen der Corona-Pandemie gestrichen worden war, wie S&T am Donnerstag in Linz bei der Vorlage der endgültiger Jahreszahlen mitteilte. Analysten hatten im Durchschnitt mit knapp 20 Cent gerechnet. Bis zu 20 Millionen Euro sollen im laufenden Jahr zudem in Aktienrückkäufe fließen.

Wie bereits bekannt, stieg der Umsatz 2020 um knapp 12 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 16 Prozent auf knapp 130 Millionen Euro zu. Unter dem Strich blieb für die Aktionäre ein Gewinn von 55,6 Millionen Euro hängen nach 49,1 Millionen ein Jahr zuvor.

LINZ (dpa-AFX)

