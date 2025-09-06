Alibaba Aktie News: Anleger greifen bei Alibaba am Montagnachmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 139,78 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 139,78 USD zu. Bei 140,89 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 139,65 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 889.908 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 148,42 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 6,18 Prozent Luft nach oben. Am 14.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,30 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,03 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,21 CNY.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 29.08.2025. Das EPS wurde auf 2,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 34,24 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 56,01 CNY je Alibaba-Aktie.

