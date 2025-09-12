DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.856 +0,1%Nas22.311 +0,8%Bitcoin97.995 -0,4%Euro1,1772 +0,3%Öl67,45 +0,9%Gold3.680 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street in Grün -- DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: Die UMBRELLA-Strategie verstehen - Aktienauswahl, Risikomanagement und Hypervation Um 18 Uhr live: Die UMBRELLA-Strategie verstehen - Aktienauswahl, Risikomanagement und Hypervation
Warum der Euro am Montag zum Dollar etwas zulegt Warum der Euro am Montag zum Dollar etwas zulegt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Kurs der Alibaba

Alibaba Aktie News: Alibaba reagiert am Montagabend positiv

15.09.25 20:24 Uhr
Alibaba Aktie News: Alibaba reagiert am Montagabend positiv

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 158,67 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
134,60 EUR 2,40 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 158,67 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alibaba-Aktie bei 159,70 USD. Bei 159,11 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 1.788.397 Alibaba-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 159,70 USD. Dieser Kurs wurde am 15.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 0,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 14.01.2025 Kursverluste bis auf 80,30 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 49,39 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,03 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,23 CNY.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 29.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,39 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,95 Prozent auf 34,24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 55,75 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba-Aktie legt in Hongkong weiter kräftig zu: KI-Offensive treibt erneut an

Alibaba-Aktie reagiert positiv: Milliardenschwere Anleihe soll die Cloud-Infrastruktur stärken

Börse in Tokio auf Allzeithoch - Rekorde an der Wall Street beflügeln

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alibaba

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alibaba nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen