Alibaba Aktie News: Alibaba reagiert am Montagabend positiv

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 158,67 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 158,67 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alibaba-Aktie bei 159,70 USD. Bei 159,11 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 1.788.397 Alibaba-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 159,70 USD. Dieser Kurs wurde am 15.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 0,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 14.01.2025 Kursverluste bis auf 80,30 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 49,39 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,03 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,23 CNY.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 29.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,39 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,95 Prozent auf 34,24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 55,75 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

