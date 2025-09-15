DAX23.336 -1,7%ESt505.375 -1,2%Top 10 Crypto15,95 -0,3%Dow45.705 -0,4%Nas22.328 -0,1%Bitcoin97.226 -0,9%Euro1,1838 +0,6%Öl68,23 +1,1%Gold3.680 ±0,0%
Alibaba im Fokus
Alibaba Aktie News: Alibaba verteuert sich am Dienstagnachmittag

16.09.25 16:10 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 158,80 USD.

Alibaba
135,60 EUR 1,60 EUR 1,19%
Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere um 15:52 Uhr 0,5 Prozent. Bei 159,63 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 158,35 USD. Bisher wurden via New York 455.196 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2025 markierte das Papier bei 159,70 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 0,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 14.01.2025 Kursverluste bis auf 80,30 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Alibaba-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,23 CNY aus.

Am 29.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,95 Prozent auf 34,24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 55,75 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

