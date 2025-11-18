DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.572 -0,6%Bitcoin80.285 +1,1%Euro1,1587 ±-0,0%Öl64,98 +1,5%Gold4.074 +0,7%
Alibaba im Fokus

Alibaba Aktie News: Alibaba am Dienstagabend gesucht

18.11.25 20:23 Uhr
Alibaba Aktie News: Alibaba am Dienstagabend gesucht

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Alibaba. Zuletzt konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 160,05 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
138,40 EUR 2,20 EUR 1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 160,05 USD. Bei 161,24 USD erreichte die Alibaba-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 157,31 USD. Bisher wurden via New York 1.141.250 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 192,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 20,38 Prozent Luft nach oben. Am 14.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,30 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,83 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,23 CNY aus.

Alibaba ließ sich am 29.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alibaba ein EPS von 2,61 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 34,24 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,00 Mrd. USD umgesetzt.

Am 25.11.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 49,24 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Frankreich droht mit Verbot von SHEIN

Tech-Rally in Asien setzt sich fort: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. stark gesucht

Rally bei Nikkei & Co.: Auf breiter Front weiter aufwärts auf neue Rekordniveaus

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com

