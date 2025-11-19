Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Mittwochabend tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Alibaba. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 159,30 USD.

Um 20:07 Uhr fiel die Alibaba-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 159,30 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Alibaba-Aktie bei 158,10 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 159,07 USD. Zuletzt wechselten 524.516 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Bei 192,67 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.01.2025 Kursverluste bis auf 80,30 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,03 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,23 CNY belaufen.

Am 29.08.2025 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 2,57 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 2,61 USD in den Büchern gestanden. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,24 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 33,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 25.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 49,23 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Frankreich droht mit Verbot von SHEIN

Tech-Rally in Asien setzt sich fort: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. stark gesucht

Rally bei Nikkei & Co.: Auf breiter Front weiter aufwärts auf neue Rekordniveaus