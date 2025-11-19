Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag kaum verändert

Aktie im Fokus

Die Aktie von Alibaba hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Alibaba-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 159,84 USD.

Mit einem Wert von 159,84 USD bewegte sich die Alibaba-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Alibaba-Aktie zog in der Spitze bis auf 160,42 USD an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alibaba-Aktie bisher bei 158,80 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 159,07 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 166.378 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 192,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,30 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 99,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Alibaba-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,03 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,23 CNY aus.

Alibaba ließ sich am 29.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,57 USD, nach 2,61 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33,00 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34,24 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 25.11.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 49,23 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

