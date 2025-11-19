DAX23.226 +0,2%Est505.560 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -4,8%Nas22.570 +0,6%Bitcoin77.778 -3,0%Euro1,1542 -0,3%Öl63,53 -2,0%Gold4.075 +0,2%
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Wall Street uneins -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Vermögenswirksame Leistungen: Dieses Geld-Geschenk bringt Ihnen bis zu 425.000 Euro
Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie
Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag kaum verändert

19.11.25 16:08 Uhr
Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag kaum verändert

Die Aktie von Alibaba hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Alibaba-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 159,84 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
138,60 EUR 0,20 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 159,84 USD bewegte sich die Alibaba-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Alibaba-Aktie zog in der Spitze bis auf 160,42 USD an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alibaba-Aktie bisher bei 158,80 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 159,07 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 166.378 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 192,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,30 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 99,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Alibaba-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,03 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,23 CNY aus.

Alibaba ließ sich am 29.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,57 USD, nach 2,61 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33,00 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34,24 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 25.11.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 49,23 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alibaba

DatumMeistgelesen
Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
