Allianz Aktie News: Allianz verteuert sich am Vormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 345,50 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 345,50 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 345,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 343,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.325 Allianz-Aktien.

Bei 345,60 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 0,03 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 238,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,03 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 30,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,59 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 327,43 EUR an.

Am 28.02.2025 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 6,31 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,49 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 45,90 Mrd. EUR gegenüber 35,03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 27,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

