Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Dienstagvormittag zu

Blick auf Allianz-Kurs

Die Aktie von Allianz zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 364,60 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 364,60 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 366,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 366,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.800 Allianz-Aktien.

Bei 378,50 EUR erreichte der Titel am 07.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 3,81 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 255,10 EUR. Dieser Wert wurde am 13.08.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 30,03 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,80 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 359,29 EUR je Allianz-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 6,09 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent auf 44,50 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 27,83 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Allianz-Aktie

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Allianz-Aktie im Plus: Allianz übertrifft alle Erwartungen und bestätigt Ausblick