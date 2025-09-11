Allianz Aktie News: Allianz verteuert sich am Freitagvormittag

So entwickelt sich Allianz

Die Aktie von Allianz zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 353,40 EUR.

Das Papier von Allianz konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 353,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 354,10 EUR. Bei 353,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 15.618 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 380,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,61 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 281,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 25,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,74 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 15,40 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 361,29 EUR.

Allianz ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,39 EUR, nach 6,09 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 44,50 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 28,52 Mrd. EUR umgesetzt.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2025 27,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Kaum Luft nach oben oder Kurssprung? Analystenmeinungen für die Allianz-Aktie gehen weit auseinander

Aktien im Blick - Ratingagenturen sehen Renditen sinken: Munich Re rechnet trotz Preiskampf mit Geschäftschancen

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen