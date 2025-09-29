Allianz Aktie News: Allianz verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 354,70 EUR.

Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 354,70 EUR nach. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 354,30 EUR ein. Mit einem Wert von 358,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 61.943 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 380,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 7,22 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 281,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,55 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,76 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 361,29 EUR an.

Am 07.08.2025 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 7,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 6,09 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent auf 44,50 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 27,80 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

