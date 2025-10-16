Allianz Aktie News: Allianz verteidigt am Donnerstagmittag Vortagesniveau

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Allianz hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Allianz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 366,10 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Allianz-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 366,10 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 366,80 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 363,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 365,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 126.629 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 380,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.08.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 3,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 281,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 29,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 15,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 16,83 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 361,29 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Allianz gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 6,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,09 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 54,00 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 89,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,52 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 27,84 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

