Blick auf Allianz-Kurs

Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagmittag billiger

21.08.25 12:06 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 374,90 EUR.

Allianz
372,80 EUR -2,10 EUR -0,56%
Die Allianz-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 374,90 EUR. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 374,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 374,40 EUR. Zuletzt wechselten 47.553 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.08.2024 bei 269,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 28,14 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2024 mit 15,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,81 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 359,29 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 07.08.2025 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 44,50 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 56,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 27,84 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

