Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Donnerstagabend an Fahrt

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 20:08 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 240,34 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 240,42 USD. Bei 239,94 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 4.148.039 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 241,66 USD. Dieser Kurs wurde am 10.09.2025 erreicht. Gewinne von 0,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 140,53 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 41,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2024 mit 0,600 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,537 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 231,17 USD.

Am 23.07.2025 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,89 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 96,54 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,06 Prozent gesteigert.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

