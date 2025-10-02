Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag stabil

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 244,82 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 244,82 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 246,39 USD. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 243,90 USD. Mit einem Wert von 245,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.458.447 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 256,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 4,56 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Abschläge von 42,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,537 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 240,33 USD angegeben.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,89 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 96,54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 84,64 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 28.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

