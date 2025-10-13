Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 241,00 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 241,00 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 241,70 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 240,19 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.282.910 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.09.2025 bei 256,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,557 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,600 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 240,33 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 23.07.2025 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 96,54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 84,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Alphabet A (ex Google)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,92 USD fest.

