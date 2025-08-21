DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.635 +1,9%Nas21.509 +1,9%Bitcoin99.621 +2,9%Euro1,1724 +1,0%Öl67,83 +0,2%Gold3.372 +1,0%
Aktienentwicklung

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zieht am Abend an

22.08.25 20:25 Uhr
Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zieht am Abend an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 207,81 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
177,06 EUR 4,90 EUR 2,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 20:08 Uhr 4,0 Prozent. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 208,12 USD an. Bei 203,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 8.040.636 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 208,12 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 32,38 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,516 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 214,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,06 Prozent auf 96,54 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,94 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

