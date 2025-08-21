Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zieht am Abend an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 207,81 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 20:08 Uhr 4,0 Prozent. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 208,12 USD an. Bei 203,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 8.040.636 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 208,12 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 32,38 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,516 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 214,00 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,06 Prozent auf 96,54 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,94 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an - Aktien uneins
NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren verdient
Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|16.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|22.05.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|05.02.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2019
|Alphabet A (ex Google) verkaufen
|Credit Suisse Group
|24.11.2008
|Google sell
|Merriman Curhan Ford & Co
|19.11.2008
|Google ausgestoppt
|Nasd@q Inside
|16.03.2007
|Google Bär der Woche
|Der Aktionärsbrief
|08.03.2006
|Google im intakten Abwärtstrend
|Der Aktionär
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen