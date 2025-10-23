Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagabend im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 254,15 USD zu.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 254,15 USD. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 255,04 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 253,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.878.856 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 257,33 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 1,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 140,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 80,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2024 mit 0,600 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,557 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 252,40 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,89 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,06 Prozent auf 96,54 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Alphabet A (ex Google) rechnen Experten am 04.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,92 USD fest.

