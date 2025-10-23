DAX24.174 +0,1%Est505.662 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 +2,2%Nas22.877 +0,6%Bitcoin94.501 +1,9%Euro1,1614 ±-0,0%Öl65,54 +1,9%Gold4.142 +1,2%
Alphabet A (ex Google) im Fokus

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteuert sich am Donnerstagnachmittag

23.10.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 254,57 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
219,20 EUR 2,70 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 254,57 USD. Bei 255,04 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 253,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 972.205 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 257,33 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 1,08 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 81,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,557 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 252,40 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 23.07.2025 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD gegenüber 1,89 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 96,54 Mrd. USD im Vergleich zu 84,64 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Alphabet A (ex Google)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Drei Jahre Bullenmarkt: Warum Tech-Aktien die Börsen tragen und Anleger vorsichtig bleiben sollten

Aktien von Microsoft, Apple & Google im Blick: OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser

Samsung-Aktie freundlich: Konkurrenz für Apple-Brille Vision Pro vorgestellt

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
14.10.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
