Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 254,57 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 254,57 USD. Bei 255,04 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 253,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 972.205 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 257,33 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 1,08 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 81,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,557 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 252,40 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 23.07.2025 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD gegenüber 1,89 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 96,54 Mrd. USD im Vergleich zu 84,64 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Alphabet A (ex Google)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

