DAX letztlich kaum verändert -- US-Börsen höher -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- MoonLake, Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, BYD im Fokus
Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase?
Sony Financial-Aktie nach Abspaltung von Sony mit kräftigem Kursplus
Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Abend in Rot

29.09.25 20:25 Uhr
Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Abend in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 245,44 USD.

Alphabet A (ex Google)
207,60 EUR -4,15 EUR -1,96%
Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 245,44 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 244,24 USD. Mit einem Wert von 247,83 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 5.330.186 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2025 auf bis zu 256,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 4,30 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 140,53 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,537 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 231,17 USD angegeben.

Am 23.07.2025 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,31 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 96,54 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 84,64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 9,93 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

