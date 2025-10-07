DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto17,00 -2,3%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.778 -1,7%Euro1,1653 -0,5%Öl65,73 +0,3%Gold3.982 +0,5%
Kurs der Amazon

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon verteidigt am Dienstagabend Tendenz

07.10.25 20:29 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon verteidigt am Dienstagabend Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von Amazon. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Amazon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 220,93 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 20:08 Uhr bei der Amazon-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 220,93 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Amazon-Aktie bisher bei 222,89 USD. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 220,17 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 220,61 USD. Zuletzt wechselten 4.893.224 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 242,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 9,77 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 161,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 257,63 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,33 Prozent auf 167,70 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Amazon BuyUBS AG
