Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon präsentiert sich am Abend stärker
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Amazon. Das Papier von Amazon konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 220,92 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 220,92 USD zu. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 220,98 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 220,92 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5.761.023 Amazon-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 242,51 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 8,90 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 161,56 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 257,63 USD je Amazon-Aktie aus.
Am 31.07.2025 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 167,70 Mrd. USD im Vergleich zu 147,98 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Amazon wird am 23.10.2025 gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2025 6,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Eddy Galeotti / Shutterstock.com
