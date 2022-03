AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) schwächer

Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 92,28 EUR. Im Tief verlor die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 91,97 EUR. Bei 92,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 8.962 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.11.2021 bei 144,32 EUR. Kursverluste drückten das Papier am 20.05.2021 auf bis zu 59,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 149,25 USD an. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 4,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

AMD (AdvcancedMicroDevices) ist ein weltweiter Anbieter integrierter Schaltkreise für PCs und Computernetzwerke. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung von Mikroprozessoren, Flash-Speicher sowie von Schaltkreisen für Kommunikations- und Netzwerkanwendungen. Von AMD entwickelte Grafikkarten werden in Spielekonsolen ebenso verbaut wie in PCs. Der Unternehmensbereich für Computerprodukte, der für die Herstellung und für den Vertrieb von Mikroprozessoren zuständig ist, ist die Haupteinnahmequelle von AMD. Ein Produkt- und Entwicklungsfokus liegt im Bereich Cloud Computing sowie in virtualisierten Arbeitsumgebungen.

