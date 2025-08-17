AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf AMD (Advanced Micro Devices) -Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 170,38 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 170,38 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab in der Spitze bis auf 169,44 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 173,01 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.878.963 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 186,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,54 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,49 USD ab. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 122,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 95,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,69 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,84 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,91 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

