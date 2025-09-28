DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.275 +0,1%Nas22.564 +0,4%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,69 -3,0%Gold3.827 +1,7%
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum verändert -- US-Börsen höher -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- MoonLake, Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase? Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase?
Sony Financial-Aktie nach Abspaltung von Sony mit kräftigem Kursplus Sony Financial-Aktie nach Abspaltung von Sony mit kräftigem Kursplus
Notierung im Blick

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Montagabend gefragt

29.09.25 20:25 Uhr

29.09.25 20:25 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Montagabend gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 163,13 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
138,24 EUR 2,46 EUR 1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 163,13 USD. Bei 164,28 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 160,01 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.501.495 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (186,64 USD) erklomm das Papier am 14.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 76,49 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 95,00 USD.

Am 05.08.2025 hat AMD (Advanced Micro Devices) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,16 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,84 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,69 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,85 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com

