AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 256,10 USD.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,1 Prozent auf 256,10 USD ab. In der Spitze büßte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 256,10 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 260,04 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.901.874 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 267,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,28 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 76,49 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 70,13 Prozent Luft nach unten.

AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,00 USD aus.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,69 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,85 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

