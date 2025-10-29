AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 262,52 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 262,52 USD zu. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 267,05 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 264,07 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.561.058 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 267,05 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,73 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,49 USD ab. Mit einem Kursverlust von 70,86 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,00 USD.

Am 05.08.2025 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7,69 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,84 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,85 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

