American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 360,12 USD abwärts.

Die American Express-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 360,12 USD. Das Tagestief markierte die American Express-Aktie bei 356,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 359,69 USD. Von der American Express-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.467 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.10.2025 bei 365,60 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 220,64 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 63,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,09 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 2,80 USD je Wertpapier.

Am 17.10.2025 lud American Express zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. In Sachen EPS wurden 4,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte American Express 3,49 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 20,57 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,77 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte American Express am 23.01.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,43 USD je American Express-Aktie belaufen.

