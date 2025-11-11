DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.477 -0,2%Bitcoin88.716 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,05 +1,6%Gold4.129 +0,3%
Shutdown-Ende naht: DAX schließt fester
American Express im Fokus

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Abend gesucht

11.11.25 20:23 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Abend gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von American Express. Zuletzt ging es für das American Express-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 371,89 USD.

Um 20:06 Uhr wies die American Express-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 371,89 USD nach oben. Die American Express-Aktie zog in der Spitze bis auf 373,00 USD an. Bei 367,89 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 97.582 American Express-Aktien den Besitzer.

Am 11.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 373,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 220,64 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,67 Prozent.

Für American Express-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,09 USD ausgeschüttet werden.

Am 17.10.2025 äußerte sich American Express zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte American Express ein EPS von 3,49 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,54 Prozent auf 20,57 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 15,43 USD je American Express-Aktie.

Redaktion finanzen.net

