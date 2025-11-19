American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von American Express zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von American Express legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 342,13 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 342,13 USD zu. Die American Express-Aktie zog in der Spitze bis auf 343,01 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 341,71 USD. Bisher wurden heute 29.452 American Express-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (377,18 USD) erklomm das Papier am 13.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,24 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 220,64 USD am 08.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der American Express-Aktie 35,51 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,09 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 2,80 USD je Wertpapier.

Am 17.10.2025 äußerte sich American Express zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,49 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,54 Prozent auf 20,57 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte American Express am 23.01.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass American Express ein EPS in Höhe von 15,43 USD in den Büchern stehen haben wird.

