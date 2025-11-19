American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von American Express zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von American Express legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 342,13 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 342,13 USD zu. Die American Express-Aktie zog in der Spitze bis auf 343,01 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 341,71 USD. Bisher wurden heute 29.452 American Express-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (377,18 USD) erklomm das Papier am 13.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,24 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 220,64 USD am 08.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der American Express-Aktie 35,51 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,09 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 2,80 USD je Wertpapier.
Am 17.10.2025 äußerte sich American Express zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,49 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,54 Prozent auf 20,57 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte American Express am 23.01.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass American Express ein EPS in Höhe von 15,43 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur American Express-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Express-Investment von vor 10 Jahren verdient
Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu: Massive Umschichtungen im Berkshire-Depot im 3. Quartal 2025
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Übrigens: American Express und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf American Express
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Express
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gordon Bell / Shutterstock.com
Nachrichten zu American Express Co.
Analysen zu American Express Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.01.2018
|American Express Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.2017
|American Express Neutral
|Instinet
|21.04.2017
|American Express Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.2016
|American Express Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|11.03.2016
|American Express Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.01.2016
|American Express Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|22.01.2016
|American Express Underperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|American Express Sell
|UBS AG
|17.04.2015
|American Express Underperform
|RBC Capital Markets
|07.04.2015
|American Express Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für American Express Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen