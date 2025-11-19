American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express gewinnt am Mittwochabend

So bewegt sich American Express

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 343,82 USD.

Die American Express-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 343,82 USD. Kurzfristig markierte die American Express-Aktie bei 344,75 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 341,71 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 84.563 American Express-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 377,18 USD. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 8,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 220,64 USD. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 55,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für American Express-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,09 USD belaufen.

Am 17.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte American Express ein EPS von 3,49 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,54 Prozent auf 20,57 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte American Express am 23.01.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 15,43 USD je Aktie in den American Express-Büchern.

Redaktion finanzen.net

